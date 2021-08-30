30 Ağustos Zafer Bayramı Gaziosmanpaşa'da coşkuyla kutlandı - Son Dakika

30 Ağustos Zafer Bayramı, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm Türkiye'de olduğu gibi Gaziosmanpaşa'da da coşkuyla kutlandı. Gaziosmanpaşa Belediyesi, Zafer Bayramı coşkusunu tüm ilçe sakinlerine yaşatmak için çeşitli etkinlikler düzenledi. İlçede klasik araçlardan oluşan konvoyla tur atıldı ve Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta üstü açık otobüsten ilçe sakinlerini selamladı. Ardından açılan dev Türk bayrağı, bando takımı ve meşaleler eşliğinde Gaziosmanpaşa Meydanı'na yürüyüş yapıldı. Program Gaziosmanpaşa Meydanı'nda Sanat Akademisi Öğretmenler Orkestrası'nın verdiği konserle son buldu.

Günün anlam ve önemine binaen konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Bugün Büyük Taarruz'un üstünden 99 yıl geçmiş olmasına rağmen aynı ruhla, aynı heyecanla 7'den 70'e herkes, yaşlısı, genci, kadını, erkeği birlikte bu zaferi kutlamaya çalışıyoruz. Bu saate kadar değişik etkinliklerle zafer kutlamalarını gerçekleştirdik. Şimdi de tüm halkımızla beraber fener alayıyla birlikte Gaziosmanpaşa Meydanı'mızda sanat şölenimizle bu kutlamaları tamamlamış olacağız. 99 yıl önceki Büyük Taarruz'da olduğu gibi, 15 Temmuz'da olduğu gibi yine millet iradesi olarak tam bağımsızlığımızı korumaya devam edinceye kadar tüm gücümüzle bu mücadelemiz devam edecektir" dedi. - İSTANBUL