Son Dakika Haberleri: 30 Ağustos Zafer Bayramı hazırlık toplantısı yapıldı
Son Dakika Yaşam Haber

30 Ağustos Zafer Bayramı hazırlık toplantısı yapıldı

1 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Törenleri'nin 97. yıl dönümü kutlama programı hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı hazırlık toplantısı yapıldı, System.String[]

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Törenleri'nin 97. yıl dönümü kutlama programı hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.


Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, daire amirleri, mahalle muhtarları, İl Genel Meclis Üyeleri ve ilgili kurum müdürleri katıldı.


Toplantıda kutlama programı, kurum ve kuruluşlarca yapılması gereken görev ve hazırlıklarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. - KÜTAHYA

Zafer Haftası, Dumlupınar, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tekirdağ'da ikinci doğal gaz rezervi bulundu
Davutoğlu'ndan Erdoğan'a jet yanıt: Buradan meydan okuyorum Yeni partinin adı ve logosu ortaya çıktı: YAP

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 12:25:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 30 Ağustos Zafer Bayramı hazırlık toplantısı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]