30 Ağustos Zafer Bayramı İlimizde Yavuz Selim Meydanında Gerçekleştirilen Törenle Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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30 Ağustos Zafer Bayramı İlimizde Yavuz Selim Meydanında Gerçekleştirilen Törenle Coşkuyla Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı İlimizde Yavuz Selim Meydanında Gerçekleştirilen Törenle Coşkuyla Kutlandı

30.08.2021 18:40

30 Ağustos Zafer Bayramı, Yavuz Selim Meydanında Valimiz Mustafa Masatlı'nın katılımıyla gerçekleştirilen törenle coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı, Yavuz Selim Meydanında Valimiz Mustafa Masatlı'nın katılımıyla gerçekleştirilen törenle coşkuyla kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Türk ordusunun 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta zaferiyle sonuçlanan ve dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçen Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99. yıldönümü 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi İlimizde de coşkuyla kutlandı. Bu kapsamda Yavuz Selim Meydanında gerçekleştirilen törene Valimiz Mustafa Masatlı, Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ve Mustafa Tuncer, Garnizon Komutanı Tuğg. M. Fatih Ören, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, gazilerimiz, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Valilik binası önünde tebriklerin kabulünden sonra Yavuz Selim Meydanında Valimiz Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğg. M. Fatih Ören ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı halkın ve tören birliklerinin bayramını kutladı. Daha sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Törenin devamında 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığından Yarbay Şevket Duman günün anlam ve önemini vurguladığı konuşmasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ebedi Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasındaki Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99. yıl dönümünü gururla kutladıklarını ifade etti.

Programda Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinden Bengi Ustaoğlu 'Vatan Destanı' adlı şiiri, '30 Ağustos' adlı şiiri ise Muhammed Yusuf Bulakbaşı seslendirirken, askeri birliklerin geçit töreniyle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları devam etti. Tören Amasya Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 'Atatürk ve Zafer' temalı resim sergisinin Valimiz Mustafa Masatlı ve protokol üyeleri tarafından gezilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum 30 Ağustos Zafer Bayramı İlimizde Yavuz Selim Meydanında Gerçekleştirilen Törenle Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika


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