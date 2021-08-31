30 Ağustos Zafer Bayramı Kabul Töreni Yapıldı - Son Dakika

Gaziantep Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen Kabul Törenine Vali Davut Gül ve eşi Gülden Gül Hanımefendi ile birlikte ,Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ ve protokol üyeleri eşleri ile birlikte katıldı.

Gecede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı okundu.

Akabinde Vali Davut Gül, günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bugün Zaferin 99. yıl dönümünü kutladıklarını hatırlatarak dostave düşmana millet olarak devlet olarak bu topraklarda misafir olmadığımızı, ev sahibi olduğumuzu gösterdiklerini vurguladı.

Zafer dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları, öncesinde ve sonrasında bu topraklar için kanını akıtan şehit olan, gazi olan herkese minnettar olduklarını ifade edenVali Davut Gül, sözlerine şöyle devam etti: "Bugün itibariyle Zaferin üzerinden 99 yıl geçmiş, aynı ruhla yolumuza devam ediyoruz. Bizler bu süreçte kardeşliğimizi muhafaza ediyoruz, muhafaza edeceğiz. Farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul ediyoruz. Birbirimizi gibi düşünmeyebiliriz, birbirimiz gibi hareket etmeyebiliriz ama bu Ülkenin temel değerlerinin yükselmesi için, yücelmesi için, devamlı ve daim olması için herkes elinden geleni yapıyor. İnşallah Şehitlerimizin bizeemanet ettiği bu toprakları yüzyıllar sonra, bin yıllar sonra yeni nesillere bizler de devretmiş olacağız. Bu vesileyle her birinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyor, Zafer Bayramınızın Kutlu olmasını diliyorum."

Büyükşehir Belediye Bandosu'nun verdiği zafer marşlarından oluşan mini konserin ardından gecenin sonunda Vali Davut Gül ve protokol üyeleri katılan misafirleri uğurladı.