30 Ağustos Zafer Bayramı, Kadıköy'de klasik otomobil konvoyu ile kutlandı - Son Dakika

30 Ağustos Zafer Bayramı, Kadıköy'de klasik otomobil konvoyu ile kutlandı

Bağdat Caddesinde konvoy yapan klasik araçlar havadan görüntülendi

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Bağdat Caddesine taştı

İSTANBUL - Milli mücadelenin kaderini değiştiren büyük zaferin 98. yılı Kadıköy'de coşkuyla kutlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı, Kadıköy Belediyesi tarafından "Bu Zafer Hepimizin' sloganıyla klasik otomobiller ve araçlardan oluşan konvoy ile Kadıköy sokaklarında kutlandı. Zafer Bayramı'nı kutlama amacıyla klasik araçların yaptığı konvoy drone ile havadan görüntülendi.

Klasik otomobillerle Bağdat Caddesinde zafer turu

30 Ağustos Zafer Bayramı, Kadıköy Belediyesi tarafından "Bu Zafer Hepimizin' sloganıyla Kadıköy'de coşkuyla kutlandı. 30 Ağustos Pazar günü Kadıköy sokaklarına doğru hareket eden Zafer Tırı'na İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin bir döneme damgasını vurmuş nostaljik arabaları eşlik etti. Zafer Bayramını kutlamak isteyen yurttaşlar, arabaları, motosikletleri ve bisikletleriyle konvoya katıldı. Bağdat Caddesi boyunca ilerleyen konvoy Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda son buldu. Vatandaşlar, ellerinde bayraklarla konvoya ve çalan marşlara eşlik etti.

Kadıköy'de coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı hakkında konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Zafer Bayramını biz de gönül isterdi ki daha coşkuyla kutlayalım. Bu sene Fikirtepe'de büyük bir fener alayıyla kutlama planımız vardı ama yaşadığımız zor günlerde vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atmadan bu şekilde klasik arabalarla Kadıköy'de bayramı kutlayacağız. Gönül isterdi ki bu günleri yaşamasaydık çok daha görkemli kutlamalar yapacaktık. Umarım önümüzdeki sene 30 Ağustos'u Kadıköy'de Kadıköy'e yakışır şekilde kutlayacağız" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlama amacıyla klasik araçların yaptığı konvoy drone ile havadan görüntülendi.