30 Ağustos Zafer Bayramı Kadıköy'de konserle kutlandı - Son Dakika

Kadıköy'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü düzenlenen konserle kutlandı.
Özgürlük Parkı Amfi Sahnesi'ndeki konsere, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve çok sayıda davetli katıldı.
Katılımcılar HES kodlarına bakılarak ve ateşleri ölçülerek içeri alındı.
"Bağımsızlığa Ezgiler" 30 Ağustos Dinletisi konserinde opera sanatçısı Güvenç Dağüstün ve piyanist Burçin Büke sahne aldı.
Konsere katılanlar, ellerinde Türk bayraklarıyla ezgilere eşlik etti.
Kaynak: AA
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