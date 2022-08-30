Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen törene Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz , Garnizon Komutan Vekili Hava Pilot Albay Eşref Çoban, şehit aileleri ve gaziler ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Abdullah Selim, Kahramankazan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor - Son Dakika

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