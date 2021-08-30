30 Ağustos Zafer Bayramı Kahramanmaraş'ta coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Program son olarak Trabzon Bulvarı'ndaki geçit töreni ile son buldu. Törende, Vali Ömer Faruk Coşkun halkı selamlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın mesajının okunmasının ardından geçit töreni düzenlenerek etkinlikler son buldu. - KAHRAMANMARAŞ

Burada Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak şehitlerin mezarına karanfil bırakıldı. İl Valisi Coşkun, şehitlik defterini imzalayarak, günün önemini anlatan kısa bir konuşma yaptı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından program Şeyh Adil Mezarlığı şehitliğinde devam etti.

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