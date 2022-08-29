30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Aydın 'dan Kütahya 'ya gitmek için yola çıkan 20 kişilik bisikletli gruba, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Dumlupınar Şehitliği'ne bırakılmak üzere Türk bayrağı verdi.

Kaynak: AA

Dumlupınar, Aydın, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın'dan 30 Ağustos turuna çıkan bisikletçiler, Uşak'a ulaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.