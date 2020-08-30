30 Ağustos Zafer Bayramı Kuşadası'nda törenle kutlandı - Son Dakika

30 Ağustos Zafer Bayramı Kuşadası'nda törenle kutlandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk Meydanı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 10.00'da başlayan törene, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Belediye Başkan Yardımcıları, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ardından da İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Törenden sonra Kuşadası Adalızade Mezarlığı'ndaki şehitlikler ziyaret edilip şehitliklere karanfil bırakıldı. Öte yandan, kutlamalar kapsamında, Kuşadası belediye bandosu saat 18.00 ile 20.00 saatleri arasında özel araçlarla tüm kenti dolaşarak konser verecek.

Öte yandan, kutlamalar kapsamında, Kuşadası belediye bandosu saat 18.00 ile 20.00 saatleri arasında özel araçlarla tüm kenti dolaşarak konser verecek.

Son Dakika

"Memleket Hareketi" başlatan Muharrem İnce'nin otobüsü ortaya çıktı! Herkes CHP detayına takıldı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor

Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı

Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri

Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı

Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı

Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı

Salgın sonrası ilk turist gemisi aylar sonra Kuşadası Limanı'na yanaştı

Son Dakika: Türkiye'de 30 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 42 can kaybı, 1482 yeni vaka tespit edildi

Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi

3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanması ile metrelerce havaya yükseldi

Leipzig, Trabzonsporlu Sörloth için bir kez daha harekete geçti

Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur

Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü