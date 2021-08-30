Üye Girişi
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları - Son Dakika

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

30.08.2021 10:22
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, System.String[]

30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıl dönümü Kilis'te kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıl dönümü Kilis'te kutlandı.

Sabah saat 08.45'de Asri mezarlıktaki Şehitlikte düzenlenen törende, şehitler için dua okunduktan sonra şehit mezarları ziyaret edilerek, karanfil bırakıldı.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törende, göndere çekilen bayrak eşliğinde İstiklal Marşı okundu şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Törene Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutan Vekili Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile daire amir ve müdürleri katıldı.

30 Agustus Zafer Bayramı törenlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri adına Piyade Üsteğmen Tayfun Çetinkaya, 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıl dönümü coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

Çetikaya, "19 Mayıs 1919'da Ulu Önder Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışıyla başlayan Milli mücadele, Türk devletinin varını yoğunu ortaya koyarak, ordusuna verdiği destekle ortaya koymuş, Amasya, Erzurum, Sivas'ta kongrelerde tüm millet kenetlenerek, tek vücut olmuştur. Eşsiz kumandan Mustafa Kemal'in 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh tüm vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz' emri doğrultusunda yapılan Sakarya meydan muharebesi ile düşmanın taarruz gücü kırılmıştır" dedi.

Daha sonra etkinlikler Kilis Halk Eğitim Merkezi Mehter Takımı gösterisiyle devam eden program, şiirler okunmasına müteakip 30 Agustus Zafer Bayramı nedeniyle yarışmalarda dereceye girenlere ödül verilmesiyle program sona erdi. - KİLİS

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

Cumhuriyet Meydanı, 30 Ağustos, Piyade, Kilis, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

MasterChef Türkiye'nin ilk hafta elenen yarışmacısı belli oldu 10:28 MasterChef Türkiye'nin ilk hafta elenen yarışmacısı belli oldu Şeyma Subaşı, Aşka geldi! Mısırlı sevgilisiyle özel anlarını paylaştı 10:22 Şeyma Subaşı, Aşka geldi! Mısırlı sevgilisiyle özel anlarını paylaştı Koronavirüse yeni bir varyant daha eklendi! C.1.2 varyantı çok daha hızlı yayılıyor 10:18 Koronavirüse yeni bir varyant daha eklendi! C.1.2 varyantı çok daha hızlı yayılıyor
Gelinin testi pozitif çıktı, çiftin düğünü mahalleli için kabusa dönüştü! 22 kişi karantinada 10:10 Gelinin testi pozitif çıktı, çiftin düğünü mahalleli için kabusa dönüştü! 22 kişi karantinada 13 yıl önce yanan ormanlık alan yeniden yemyeşil bir görüntüye kavuştu 08:24 13 yıl önce yanan ormanlık alan yeniden yemyeşil bir görüntüye kavuştu Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, çıtayı zirveye koydu: Artık insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz 07:28 Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, çıtayı zirveye koydu: Artık insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz
Bikinili pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Ebru Şallı, kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı 23:06 Bikinili pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Ebru Şallı, kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Tam 300 kilo ağırlığında! Ava çıkan balıkçılar tarafından fark edilen ölü fok, iş makinesiyle sudan çıkarıldı 22:44 Tam 300 kilo ağırlığında! Ava çıkan balıkçılar tarafından fark edilen ölü fok, iş makinesiyle sudan çıkarıldı

Son Dakika Haberleri
10:32 Kılıçdaroğlu'na, Çorum gezisinde tepki gösteren kadın konuştu: Demirtaş ile el sıkıştığı an gözümün önüne geldi
10:30 Üst geçitten tren raylarına uçtu! Korkunç kazada: 1 ölü, 5 yaralı
10:28 MasterChef Türkiye'nin ilk hafta elenen yarışmacısı belli oldu
10:26 Atatürk'ün, Time dergisine kapak olan en meşhur fotoğrafının hikayesi hüzünlendirdi
10:22 Şeyma Subaşı, Aşka geldi! Mısırlı sevgilisiyle özel anlarını paylaştı
10:19 Taliban sözcüsüyle yayın yaparak gündem olmuştu! Afgan sunucunun ülkeden kaçtığı öğrenildi
10:18 Koronavirüse yeni bir varyant daha eklendi! C.1.2 varyantı çok daha hızlı yayılıyor
10:16 Jose Mourinho, Trabzonspor'un galibiyetine alkış yorumuyla destek verdi
18:42 Son Dakika! ABD, Kabil'de DEAŞ-Horasan örgütünü hedef alan hava saldırısı düzenledi
18:01 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: AKINCI TİHA ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur
Kılıçdaroğlu'na, Çorum gezisinde tepki gösteren kadın konuştu: Demirtaş ile el sıkıştığı an gözümün önüne geldi Kılıçdaroğlu'na, Çorum gezisinde tepki gösteren kadın konuştu: Demirtaş ile el sıkıştığı an gözümün önüne geldi         
10:32
Atatürk'ün, Time dergisine kapak olan en meşhur fotoğrafının hikayesi hüzünlendirdi Atatürk'ün, Time dergisine kapak olan en meşhur fotoğrafının hikayesi hüzünlendirdi         
10:26
Taliban sözcüsüyle yayın yaparak gündem olmuştu! Afgan sunucunun ülkeden kaçtığı öğrenildi Taliban sözcüsüyle yayın yaparak gündem olmuştu! Afgan sunucunun ülkeden kaçtığı öğrenildi         
10:20
Jose Mourinho, Trabzonspor'un galibiyetine alkış yorumuyla destek verdi Jose Mourinho, Trabzonspor'un galibiyetine alkış yorumuyla destek verdi         
10:16
Atatürk'ün Büyük Taarruz hikayesi: O, kurtuluşumuzu planlarken düşmanları çay partisinde sanıyordu Atatürk'ün Büyük Taarruz hikayesi: O, kurtuluşumuzu planlarken düşmanları çay partisinde sanıyordu         
08:55
Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış bekleniyor Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış bekleniyor         
07:30
Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi         
23:21
3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı 3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı         
23:02
Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış         
22:22
Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik         
20:25
Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı         
19:32
Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti         
17:49
Antalya'da korkunç kaza! 17 yaşındaki genç stajyer hayatını kaybetti Antalya'da korkunç kaza! 17 yaşındaki genç stajyer hayatını kaybetti         
15:28
Adana Demir Başkanı'ndan Balotelli'ye ince ayar: Böyle yapacaksan geri dönme Adana Demir Başkanı'ndan Balotelli'ye ince ayar: Böyle yapacaksan geri dönme         
15:19
Survivor'ın olaylı iki isminden yine olay olacak itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK Survivor'ın olaylı iki isminden yine olay olacak itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK         
15:03
Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi         
14:20
Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2021 10:44:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement