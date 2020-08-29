30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında "Engelsiz zafer koşusu" düzenlenecek

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında yarın "Engelsiz zafer koşusu" gerçekleştirilecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun organize edeceği etkinliğe, down, otizm, mental, görme, serabral palsi ve işitme engelli atletler katılacak.
"Engelsiz zafer koşusu" yarın 19 Mayıs Spor Kompleksi Nailim Oran Atletizm Sahası'nda saat 11.00-13.30 arasında yapılacak, etkinlik madalya töreni ile sona erecek.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 15:57 - Kaynak: AA
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