İDO'dan Zafer Bayramı Kutlamaları için anlamlı kutlama! Boğaz'da tur düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi

İDO'dan Zafer Bayramı Kutlamaları için anlamlı kutlama! Boğaz'da tur düzenlenecek

26.08.2022 11:11
İDO'dan Zafer Bayramı Kutlamaları için anlamlı kutlama! Boğaz'da tur düzenlenecek

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, İDO, Boğaz Turları 29 ve 30 Ağustos tarihleri de dahil olmak üzere bugün başladı. 90 dakika sürecek olan turlar için vatandaşlar rezervasyonlara başlarken, kişi başı ücretin 100 lira olduğu açıklandı.

Şehit yakınları ve gazilerimizin ücretsiz katılabileceği İDO Boğaz turları bu hafta sonu ile birlikte 29 ve 30 Ağustos da dahil toplam 4 gün yapılacak.

İDO'dan Zafer Bayramı Kutlamaları için anlamlı kutlama! Boğaz'da tur düzenlenecek

90 DAKİKA SÜRECEK

90 dakika sürecek boğaz turunun en önemli özelliği eğlenceli etkinliklerle ve İDO'nun seferlerinde kullandığı arabalı vapurlarından Okmeydanı'nda yapılacak olması büyük ses getirdi. Dolayısıyla boğaz turlarının en büyük gemisiyle yolcuların yaya olarak katılabileceği tur kişi başı yalnızca 100TL'ye27 -30 Ağustos tarihlerinde 4 gün boyunca yapılacak.

İDO'dan Zafer Bayramı Kutlamaları için anlamlı kutlama! Boğaz'da tur düzenlenecek

REZERVASYONLAR BAŞLADI

En büyük gemi ve en keyifli etkinliklerle en ferah boğaz turunu kaçırmak istemeyenler bugünden rezervasyon yapmaya başladılar.

YORUMLAR
500
Özel hayatıyla ilgili itiraflarda bulunan güzel oyuncu Burcu Biricik'in sesi titredi Özel hayatıyla ilgili itiraflarda bulunan güzel oyuncu Burcu Biricik'in sesi titredi Yeni günde de yükselişi sürdüren dolar 18,18 liradan satılıyor Yeni günde de yükselişi sürdüren dolar 18,18 liradan satılıyor Gülşen'in nöbetçi hakimliğe verdiği ifade ortaya çıktı: Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var Gülşen'in nöbetçi hakimliğe verdiği ifade ortaya çıktı: Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var

Turizm, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Turizm İDO'dan Zafer Bayramı Kutlamaları için anlamlı kutlama! Boğaz'da tur düzenlenecek - Son Dakika


Son Dakika
10:48 Yeni günde de yükselişi sürdüren dolar 18,18 liradan satılıyor
10:48 Anlaşma tamam! Galatasaray'da Mauro Icardi transferi için gün sayılıyor
10:42 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Ukrayna'dan 4 tahıl yüklü gemi daha hareket etti
10:40 Özel hayatıyla ilgili itiraflarda bulunan güzel oyuncu Burcu Biricik'in sesi titredi
10:36 Gülşen'in tutuklanması sonrası Ebubekir Sifil'in sözleri yeniden gündeme geldi: Namaz kılmayanlar öldürülebilir
10:23 Bakan Nureddin Nebati'den ABD'nin gönderdiği mektupla ilgili paylaşım: Endişe yaratması anlamsızdır
10:17 1 dakika bile forma giyemedi! Fenerbahçe, Caulker'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu
10:03 Bakan Mustafa Varank'tan Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterenlere yanıt: Bundan kim, neden rahatsız olur?
10:05 MasterChef'te "hakaret" skandalı! "Gerizekalı" lafını duyan Mehmet Yalçınkaya çıldırdı
10:00 Altın ve gümüşten sonra en çok rağbet ona gösteriliyor! Platin metali, ithalatta rekor seviyeye ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 11:11:44. #1.12#
SON DAKİKA: İDO'dan Zafer Bayramı Kutlamaları için anlamlı kutlama! Boğaz'da tur düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement