İDO'dan Zafer Bayramı Kutlamaları için anlamlı kutlama! Boğaz'da tur düzenlenecek

Şehit yakınları ve gazilerimizin ücretsiz katılabileceği İDO Boğaz turları bu hafta sonu ile birlikte 29 ve 30 Ağustos da dahil toplam 4 gün yapılacak.

90 DAKİKA SÜRECEK

90 dakika sürecek boğaz turunun en önemli özelliği eğlenceli etkinliklerle ve İDO'nun seferlerinde kullandığı arabalı vapurlarından Okmeydanı'nda yapılacak olması büyük ses getirdi. Dolayısıyla boğaz turlarının en büyük gemisiyle yolcuların yaya olarak katılabileceği tur kişi başı yalnızca 100TL'ye27 -30 Ağustos tarihlerinde 4 gün boyunca yapılacak.

REZERVASYONLAR BAŞLADI

En büyük gemi ve en keyifli etkinliklerle en ferah boğaz turunu kaçırmak istemeyenler bugünden rezervasyon yapmaya başladılar.