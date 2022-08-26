Şehit yakınları ve gazilerimizin ücretsiz katılabileceği İDO Boğaz turları bu hafta sonu ile birlikte 29 ve 30 Ağustos da dahil toplam 4 gün yapılacak.
90 Dakika sürecek boğaz turunun eğlenceli etkinliklerle ve İDO'nun seferlerinde kullandığı arabalı vapurlarından biriyle yapılacak olması büyük ses getirdi.
Okmeydanı gemisiyle yapılacak boğaz turuna yolcular yaya olarak katılabilecekler. Boğaz turlarının en büyük gemisiyle kişi başı yalnızca 100 TL'ye 27 -30 Ağustos tarihlerinde 4 gün boyunca yapılacak turlara şehit yakınları ve gaziler ücretsiz katılabilecekler.
En büyük gemi ve en keyifli etkinliklerle en ferah boğaz turunu kaçırmak istemeyenler bugünden rezervasyon yapmaya başladılar. Boğaz turu için kalkış ve varış noktası İDO Sirkeci İskelesinden yapılacak.
Son Dakika › Turizm › İDO'dan Zafer Bayramı için anlamlı kutlama! Boğaz'da tur düzenlenecek - Son Dakika