İDO'dan Zafer Bayramı için anlamlı kutlama! Boğaz'da tur düzenlenecek - Son Dakika
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İDO'dan Zafer Bayramı için anlamlı kutlama! Boğaz'da tur düzenlenecek

26.08.2022 12:42
İDO'dan Zafer Bayramı için anlamlı kutlama! Boğaz'da tur düzenlenecek

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, İDO, Boğaz Turları 29 ve 30 Ağustos tarihleri de dahil olmak üzere bugün başladı. 90 dakika sürecek olan turlar için vatandaşlar rezervasyonlara başlarken, kişi başı ücretin 100 lira olduğu açıklandı.

Şehit yakınları ve gazilerimizin ücretsiz katılabileceği İDO Boğaz turları bu hafta sonu ile birlikte 29 ve 30 Ağustos da dahil toplam 4 gün yapılacak.

90 DAKİKA SÜRECEK

90 Dakika sürecek boğaz turunun eğlenceli etkinliklerle ve İDO'nun seferlerinde kullandığı arabalı vapurlarından biriyle yapılacak olması büyük ses getirdi.

KİŞİ BAŞI 100 LİRA

Okmeydanı gemisiyle yapılacak boğaz turuna yolcular yaya olarak katılabilecekler. Boğaz turlarının en büyük gemisiyle kişi başı yalnızca 100 TL'ye 27 -30 Ağustos tarihlerinde 4 gün boyunca yapılacak turlara şehit yakınları ve gaziler ücretsiz katılabilecekler.

KALKIŞ VE VARIŞ NOKTASI SİRKECİ İSKELESİ

En büyük gemi ve en keyifli etkinliklerle en ferah boğaz turunu kaçırmak istemeyenler bugünden rezervasyon yapmaya başladılar. Boğaz turu için kalkış ve varış noktası İDO Sirkeci İskelesinden yapılacak.

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SON DAKİKA: İDO'dan Zafer Bayramı için anlamlı kutlama! Boğaz'da tur düzenlenecek - Son Dakika
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