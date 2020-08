30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Antalya ve ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Ersin Yazıcı, Antalya 3'üncü Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Hacı Arifoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

İkmal Yüzbaşı Gökalp Gök, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin, kahraman Türk ordusuyla, varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 98 yıl önce kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek topyekün bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine az rastlanır bir zafer kazandığını belirtti.

Kazanılan zaferi muhteşem kılan unsurun ise harbin, kadın, çocuk, yaşlı demeden milletçe topyekün bir savaş olarak icra edilmiş olması olarak değerlendiren Gök, şunları söyledi:

"Türk tarihine altın harflerle yazılan bu zaferin günümüze kadar yansıyan çok önemli siyasi ve askeri sonuçları olmuştur ve bu sonuçların günümüze de yansımakta olduğu gözlenmektedir. Bu zaferle Türk ulusunun son neferine kadar yok edilmedikçe Türk'ün istiklalinin elinden alınamayacağı, Türklerin yalnız askeriyle değil, milletiyle topyekün olarak savaştıkları bir kere daha ispatlanmıştır."

Gök, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin huzur ve bekasını sağlamak, bölgede ve dünyada sürekli barışın tesisine katkıda bulunmak için tarihinden ve milletinden aldığı güçle, modern teçhizatıyla, güçlü, dinamik, azimli ve kararlı personeliyle dostlarının güvencesi, düşmanlarının da korkulu rüyası olmaya devam edeceğini vurguladı.

"Dünyanın sayılı askeri güçlerinden birisi olan silahlı kuvvetlerimiz her zaman, her yerde ve her şartta verilecek görevleri ifaya hazırdır." diyen Gök, milli egemenlik, milli şuur ve tam bağımsızlık esasına dayanan Atatürk ilkelerinin, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de TSK'ya rehber olmaya devam edeceğini kaydetti.

Törende, diğer sivil toplum kuruluşları ve bazı siyasi partilerin çelenk sunma etkinliğinde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlendi.

Serik'te

ANTALYA (AA) – Antalya'nın Serik İlçesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı, kutlandı.

Serik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'üncü yıldönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma programı düzenlendi.

Buradaki törene, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Enver Aputkan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin, Garnizon Komutanı ve İlçe Jandarma Komutanı J.Üsteğmen Ayhan Aktürk, İlçe Emniyet Müdürü Suat Esin, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile daire müdürleri katıldı.

Atatürk anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Garnizon Komutanı ve İlçe Jandarma Komutanı J.Üsteğmen Ayhan Aktürk yaptı.

Aktürk konuşmasında, "İlk günkü gurur ve heyecandan hiçbir şey kaybetmeden aynı duygularla kutladığımız 30 Ağustos zaferi ile Başkomutan Mustafa Kemal'in önderliğindeki yüce Türk Ulusu, emperyalist güçlerin işgalci ordualrını, anavatan toprakalrından kesin oalrak atarak, ebedi özgürlük ve bağımsızlığına kavuşmuştur.98. yılını kutladığımız bu zafer bütün otoritelerin tartışmasız bir askeri deha kabul ettiği ulu önder, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk tarafından Anadoluda sağlanan milli birlik ve beraberliğin mutlak bir sonucu olarak kazanılmıştır."dedi.

Program, Melisa Büyükşahin ve İsmail Mertgül isimli öğrencilerin şiir okumasının ardından sona erdi.