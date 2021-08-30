Anadolu topraklarındaki işgali sonlandıran Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle, Şanlıurfa 'da bir tören düzenlendi.

Kaynak: Habermetre

İsmail Çetinkaya, Milletvekili, 30 Ağustos, Şanlıurfa, Toplum, Son Dakika

Son Dakika › Toplum › 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlanıyor - Son Dakika

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