30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı - Son Dakika

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Dr. Kileci, mesajında "Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal'in komutasında 26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan ve aralıksız 5 gün 5 gece süren Büyük Taarruz, ordumuzun gösterdiği büyük bir cesaret ve azimle, 30 Ağustos günü tarihi bir zaferle sonuçlanmıştır" dedi.

Bağımsızlığını her şeyin üstünde tutan Türk Milleti'nin kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk demeden kenetlenerek dünyaya büyük ve unutulmaz bir ders verdiğini belirten Dr. Kileci şöyle devam etti:

"Vatan toprağı söz konusu olduğunda Türk Milleti canını ortaya koymaktan çekinmemiştir, çekinmeyecektir. Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi; 'Biz Türkler bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.'

98'inci yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutlayacağımız Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyor, Zafer Bayramımızı kutluyorum." - GAZİANTEP