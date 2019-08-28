Son Dakika Haberleri: 30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru
Son Dakika Güncel Haber

30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

1 saat önce

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru, System.String[]
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Prof. Dr. Dağlı, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Türk milletinin verdiği bağımsızlık mücadelesinin dünyadaki en anlamlı örneklerinden biri olduğunu, 97. yıl dönümü kutlanacak olan Büyük Zafer'in Türk milleti için gurur ve onur günü olduğunu belirtti.
Dağlı, milli bayramların yeni nesillere aktarılarak yaşatılması, birlik ve beraberlik içinde kutlanması gereken önemli günler olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti:
"26 Ağustos 1922 tarihinde milletimizin kaderinde dönüm noktalarından biri olan Büyük Taarruz, 30 Ağustos tarihinde büyük bir zaferle sonuçlanmıştır. Milletimiz, sadece bağımsızlık mücadelesi vermemiş, bağımsızlığın nasıl kazanılacağını da göstermiştir. Vatanı için her türlü yoklukla savaşan atalarımız, yüreğindeki inanç ve azimle kazanmıştır.
Bugün bizlere düşen her türlü imkansızlıkla başa çıkmayı bilen bir milletin evlatları olarak, gencimizle, yaşlımızla, kadınımızla, erkeğimizle öncelikle eğitim ordumuzu güçlendirmek, büyük önderimizin çağdaşlık yolunda belirlediği hedef doğrultusunda ilerlemek ve tüm dünyaya bilimin ışığında gücümüzü göstermektir."
Dağlı, mesajında ayrıca, bağımsızlık mücadelesinde, vatan savunmasında hayatlarını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.
Mustafa Kemal Atatürk, Zafer Haftası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'a Rusya ziyaretinde beklenmedik teklif: Uzaya Türk astronot gönderelim
Bülent Ersoy, konserine gelen genç adama göz koydu Son Dakika! FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu ailesiyle birlikte yakalandı Siyahi sunucu arkadaşını gorile benzetti, tepkiler sonrasında ağlayarak özür diledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 14:00:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]