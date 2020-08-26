30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru - Son Dakika

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, 98 yıl önce bugün 26 Ağustos 1922'de büyük zaferin ilk adımını atıldığını söyledi.

Partililerle birlikte Cumhuriyet Meydanı'na gelen Özer, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yolunda, emperyalist güçlere karşı verdikleri bağımsızlık mücadelesinin zafere yürüdüğü en önemli günlerinden birisi olduğunu söyledi.

Bağımsızlık ve özgürlüklerine kast edenlere karşı bir halkın geleceğine topyekun sahip çıktığı mücadelenin taçlandığı gün olduğunu vurgulayan Özer, "98 yıl önce bugün 26 Ağustos 1922'de, büyük zaferimizin ilk adımı atılmıştır. Bugün ülkemizin tam bağımsız, özgür, demokratik, halkçı ve laik bir ülke olarak yürüyüşü mücadelemizde aynı kararlılıkla buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz. Büyük Taarruz'un 98'inci yıl dönümünü kutluyor, ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz." diye konuştu.

Bundan neredeyse 100 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük bir zaferle taçlandırdığı bağımsızlık mücadelesinden hiç geri adım atmayacaklarını ve 30 Ağustos'u yurdun her köşesinde halkın sağlığını da gözeterek büyük bir coşkuyla kutlayacaklarını kaydeden Özer, "Ülkemizin bağımsız ve müreffeh yarınlarında CHP vardır." dedi.