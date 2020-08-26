30 Ağustos Zafer Bayramı'na Doğru - Son Dakika

CHP Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun, bugünün, bağımsızlığa ve özgürlüğe kast edenlere karşı bir halkın geleceğine topyekun sahip çıktığı mücadelenin taçlandığı gün olduğunu söyledi.

Coşkun, parti binasında yaptığı basın açıklamasında, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yolunda, emperyalist güçlere karşı verdiğimiz bağımsızlık mücadelesinin zafere yürüdüğü en önemli günlerden birisidir. Bugün bağımsızlığımıza ve özgürlüğümüze kast edenlere karşı bir halkın geleceğine topyekun sahip çıktığı mücadelenin taçlandığı gündür." dedi.

26 Ağustos 1922'de büyük zaferin ilk adımının atıldığını dile getiren Coşkun, "Bugün ülkemizin tam bağımsız, özgür, demokratik, halkçı ve laik bir ülke olarak yürüyüşü mücadelemizde aynı kararlılıkla buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz. Büyük Taarruz'un 98'inci yıl dönümünü kutluyor, ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ile anıyoruz." diye konuştu.

Coşkun, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"İşte bu inançla, bu azimle bundan neredeyse 100 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük bir zaferle taçlandırdığı bağımsızlık mücadelesinden hiç geri adım atmayacağız ve 30 Ağustos'ta yurdumuzun her köşesinde halkımızın sağlığını da gözeterek büyük bir coşkuyla kutluyor olacağız. Güzel ülkemiz bereketli topraklarıyla, olağanüstü konumuyla genç nüfusuyla büyük bir potansiyele sahiptir. Milletin derdini çözmeye ehil bir kadroyla, doğru bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi programıyla, çağdaş bir parlamenter demokrasiyle vatandaşını kucaklayan güçlü bir sosyal devlet anlayışıyla tüm sorunların üstesinden geleceğiz, 98 yıl önce kazandığımız bağımsızlığımızı mutlaka yeniden kazanacağız."