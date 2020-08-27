30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru - Son Dakika

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Milletvekili Dal, "30 Ağustos, vatanımızı işgal edenlere karşı, milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde verdiği kurtuluş destanının adıdır." diyerek başladığı mesajının devamında şunlara yer verdi:

"Kahraman ecdadımız tarafından, canları pahasına, özgürlük ve bağımsızlığı uğruna Malazgirt'ten Büyük Taarruza uzanan kahramanlık destanının zaferle taçlandırıldığı bir tarihtir.

30 Ağustos 1922 tarihi, zaferlerle dolu tarihimizde milletimizin yeniden dirilişidir. Zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, ülkemizin istikbali, milletimizin refah ve huzuru için, binlerce insanımızın birlik ve beraberlik ruhu içinde canları pahasına mücadele ederek şehit olduğu, özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin sonsuza dek sönmemek üzere yakıldığı büyük bir zaferdir.

Milletimizin, bağımsızlığına kastetmiş tehditlere karşı verdiği destansı mücadelelerin temelindeki, o günkü kardeşlik, milli birlik duygusu, manevi değerlerine bağlılığı, şüphesiz, bugün de aynı kararlılıkla sürmektedir.

30 Ağustos büyük zaferin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğrunda canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum."