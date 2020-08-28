30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru - Son Dakika

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Günaydın, mesajında, Türk milletinin bağımsızlığı uğruna birlik ve beraberlik içinde gösterdiği emsalsiz kahramanlık, azim ve kararlılıkla kazandığı büyük zaferin 98. yıl dönümünü kutlamanın mutluluk ve heyecanının yaşandığını belirtti.

30 Ağustos zaferinin Türk milletinin sarsılmaz azmini yansıttığını dile getiren Günaydın, "Tarihi boyunca karşılaştığı tüm engelleri milli birlik ve beraberlik ruhuyla aşan aziz milletimizin şanlı tarihindeki önemli dönüm noktalarından birisi olan 30 Ağustos zaferi, önemli bir askeri başarı olmasının yanında milletimizin sarsılmaz azminin, sahip olduğu üstün iradenin, vatan ve millet sevgisinin, eşsiz kahramanlığının da sembolüdür." ifadelerini kulandı.

Günaydın, milletin, hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecek azim ve kararlılığa sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletimiz, vatanımızı ve milletimizi yok etmeye çalışanlara karşı verdiği mücadeleler ve gösterdiği eşsiz kahramanlıklarla büyük zaferler kazanmış ve ecdadımız bizlere bu mukaddes vatanımızı emanet etmiştir. Şanlı bayrağımızın altında özgürce yaşamamıza imkan sağlayan kahraman ecdadımızdan aldığımız güçle, büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği yolda kararlı bir şekilde ilerlemek ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışacağız. Millet olarak hem bizden öncekilere hem de bizden sonrakilere karşı taşıdığımız sorumluluk büyük ve bir o kadar da gurur vericidir. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve Kayserili hemşehrilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu cennet vatanımız için canlarını feda eden bütün aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Hayatta olan kahraman gazilerimize de sağlık ve huzurlu bir ömür diliyorum."