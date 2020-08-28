30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru - Son Dakika

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Tutulmaz, mesajında, tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olan Malazgirt Zaferi'nin, güzel Anadolu'nun Türkleşmesinin yolunu açtığını belirtti.

Büyük Önder Atatürk'ün sevk ve idaresinde başlatılan Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi sonucunda ulaşılan 30 Ağustos Zaferi ile de yurdu bölüp parçalamak isteyenlere hak ettikleri dersin verildiğine işaret eden Vali Tutulmaz, 30 Ağustos Zaferi sayesinde Anadolu'nun ilelebet Türk yurdu yapıldığını, bağımsız ve özgür yaşama iradesinin tüm dünyaya güçlü bir şekilde ilan edildiğini belirtti.

30 Ağustos Zaferi'nin, bağımsız ve özgür Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasının yolunu açtığını aktaran Vali Tutulmaz, 30 Ağustos Zaferi'nin, kutsal vatan toprağı uğrunda canını feda etmekten çekinmeyen bir milletin, Atatürk'ün önderliğinde, geçmişi zaferlerle dolu kahraman orduyla el ele vererek, büyük fedakarlıklar ve eşsiz kahramanlıklarla yazdığı bir var oluş destanı olduğunu vurguladı.

Vali Tutulmaz, şunları kaydetti:

"Her aşaması eşsiz vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu milli mücadele sonucunda kazanılan bağımsızlığımız, milletimiz tarafından milli birlik ve beraberlik anlayışıyla hareket edilerek ve asla taviz verilmeden sonsuza dek korunacaktır. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü korumak için her türlü fedakarlığı sergileyecek, bağımsız ve güçlü Türkiye kararlılığını sürdürecektir."