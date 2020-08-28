30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru - Son Dakika

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Başkanı Mahsum Altunkaya, OSB Başkanı Cengiz Şimşek, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakbak mesajında, 30 Ağustos'un, Türkiye'nin geleceği için binlerce şehidin, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde canları pahasına, özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin sonsuza dek sönmemek üzere yakıldığı büyük bir zafer olduğunu belirtti.

Büyük Taarruz'un özgürlüğün ve bağımsızlığın en önemli hamlesi olduğunu ifade eden Bakbak, şunları kaydetti:

"İstiklal Savaşımızın da en önemli aşamasıdır. Bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından komuta edilen Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde imkansız başarılmış ve başka milletlere de emsal oluşturacak büyük bir zafere imza atılmıştır. Bu büyük zaferimiz, milletimizin iman gücü karşısında hiçbir gücün duramayacağının bizzat ispatıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti mührünün dünyanın dört bir yanına daha da güçlü bir şekilde vurulması, ülkemizin daima atılımlar ülkesi olma hedefleriyle hayaller kurması ve bu hayalleri gerçeğe dönüştürmesi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizle el ele, omuz omuza Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru, büyük bir heyecanla durmaksızın koşacağız."

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, Birinci Dünya Savaşı sonrası emperyalist devletlerin Anadolu'yu kendi aralarında paylaşarak işgal ettiğini, milletin vatan ve bayrak aşkıyla büyük bir mücadele verdiğine dikkati çekti.

Türk milletinin 98 yıl önce dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birini yazdığını belirten Kaplan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında gerçekleştirilen Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşından Cumhuriyete giden yoldaki en önemli kilometre taşlarından biridir. Büyük Taarruzla birlikte yurdumuz düşmanlardan temizlenmiş, Kurtuluş Savaşı başarı ile sonuçlanmıştır. Büyük Taarruzun yıl dönümünde 30 Ağustos Zafer Bayramını coşku ile kutlarken, bizlere bu cennet vatanı miras bırakan tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Başkanı Mahsum Altunkaya, 30 Ağustos'un Birinci Dünya Savaşı sonrası yurdu işgal eden emperyalist güçlere karşı girişilen kurtuluş mücadelesinin zafere giden dönüm noktası olduğunu belirtti.

Bağımsızlık yolunda çok önemli aşama kaydedildiğini vurgulayan Altunkaya, şöyle devam etti:

"Tarihin her döneminde bağımsız ve hür yaşamış olan milletimiz, her türlü yokluğa rağmen birlik ve beraberlik halinde hareket ederek düşmanları yurdumuzdan atmayı başarmıştır. Bugün de Akdeniz'de ülkemizin çıkarlarını tehlikeye atacak adımlara karşı millet olarak yine topyekün bir şekilde hareket etmeye hazırız. Söz konusu vatan ve bağımsızlık olduğunda milletimizin Kurtuluş Savaşında olduğu gibi yine aynı fedakarlığı göstereceğine şüphemiz yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını coşku ile kutlarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyoruz."

OSB Başkanı Cengiz Şimşek, tarihinin şanlı zaferlerle dolu olduğunu, ağustos ayının son haftasında iki büyük zaferin yıl dönümünü kutlamanın sevincini ve coşkusunu yaşadıklarını kaydetti.

Birkaç gün önce Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan'ın Bizans İmparatoru Romen Diyojen'e karşı kazandığı büyük bir zafer olan Malazgirt Muharebesinin 949. yıldönümünü kutladıklarını anımsatan Şimşek, Türklere Anadolu'nun kapılarında kesin zafer sağlayan son muharebe olan Malazgirt'in ardından şimdi de Anadolu'nun ebediyen Türk yurdu olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği Başkomutanlık Meydan Muharebesinin yıldönümü olan 30 Ağustos Zafer Bayramını coşku ile kutladıklarını belirtti.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Türk milletinin tarihi şanlı kahramanlıklarla dolu olduğunu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında başlatılan Büyük Taarruzun tarihteki en büyük kahramanlık destanlarından biri olduğunu ifade etti.

Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak da bilinen Büyük Taarruz ile vatanın düşmanlardan kurtarılarak, tarihte eşine ender rastlanılacak bir destana imza atıldığını belirten Çıkmaz, "Bu zaferle birlikte milletimiz bağımsız ve özgür yaşama iradesini bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Milletimizin geçmişte olduğu gibi bugün de vatanımıza ve bayrağımıza yönelecek her türlü tehdidi bertaraf etmek için her türlü fedakarlığı yapacağından kimsenin şüphesi olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramımızı büyük bir coşku ve gururla kutlarken, Atatürk ve silah arkadaşları ile vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 30 Ağustos'un askeri bir zafer olmanın ötesinde, Atatürk'ün "Kimsesizlerin Kimsesi" olarak nitelendirdiği Cumhuriyetin kuruluşuna giden yoldaki en önemli kilometre taşlarından birisi olduğuna dikkati çekti.

Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi'nin 98. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kileci, "Tarihinin her döneminde hür olan Türk milletinin yazdığı özgürlük destanlardan biri olan 30 Ağustos Zaferi ile işgalci Yunan birlikleri İzmir'de denize dökülmüş, işgalden arındırılmış Türk topraklarının üzerinde yükselecek Cumhuriyetin temelleri sağlamlaştırılmıştır. 30 Ağustos aynı zamanda, vatanın birlik ve bütünlüğü ile milletin geleceği tehlikeye girdiğinde, Türk Milletinin gösterdiği azim ve kararlılığın da bir tezahürüdür. 30 Ağustos Zaferi'ne giden yolda Başkomutanlık yapan ve büyük dehasıyla ülkemizin geleceğini aydınlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını ve kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın nesiller boyu Türk milleti tarafından kutlanacağını ve can pahasına verilen bağımsızlık mücadelesinin ebediyen unutulmayacağını vurguladı.

Dünya sahnesinde binlerce yıldır güçlü bir şekilde var olan Türk milletinin, bulunduğu coğrafyanın, yaşadığı toprakların bedelini her zaman fazlasıyla ödediğini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Destansı mücadelemizin büyük lideri Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşımızda canlarını feda eden bütün kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor, şehrimizin ve değerli üyelerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz."