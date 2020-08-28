30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru - Son Dakika

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Özkan, mesajında, tarihi şanlı zaferlerle dolu Türk milletinin, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk komutasında gösterdiği büyük kahramanlıklarla vatanı ve milleti yok etmeye çalışanlara karşı birlik ve beraberlik ruhu ile verdiği muhteşem bir mücadeleyle büyük zaferi kazandığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderlik ve komutanlık yeteneği, silah arkadaşlarının cesareti ve Türk milletinin bağımsızlık ruhu ile kazanılan 30 Ağustos zaferinin, vatanına bağlı, milletine inanan insanların destanı olduğunu ve tarihte önemli bir yere sahip olduğunu belirten Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu destana sahip çıkmak, nice bedeller ödenerek bağımsızlığı elde eden Cumhuriyetimize bağlı kalmak, muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak, tüm bireylerin ortak sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızın ve Tuncelili hemşehrilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, başta milli mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."