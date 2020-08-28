30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Baruş, mesajında İstiklal Harbini nihayete erdiren 30 Ağustos Zaferi'nin 98'inci yıl dönümünü büyük bir iftihar ve gururla kutlamanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Türk milletinin, milli iradesini esaret altına almak isteyen şer güçlere karşı Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Başkomutanlığındaki ordunun her türlü yokluk içerisinde milletle el ele vererek, bağımsızlık iradesini kesin bir zaferle tüm dünyaya kabul ettirdiğini ifade eden Baruş, şunları kaydetti:

"26 Ağustos 1922 tarihinde Büyük Taarruzla başlayan ve 30 Ağustos 1922'de şanlı ordumuzun kesin zaferiyle sonuçlanan bu mücadele, milletimizin bayrak ve vatan sevgisi, birlik ve dayanışma ruhu, milli ve manevi değerlerine olan sarsılmaz inancı sayesinde başarıya ulaşmıştır. Milletimizin ve askerimizin bu kutlu günde gösterdiği eşsiz mücadele ve fedakarlık ruhu birlik ve beraberliğimize, vatanımızın bütünlüğüne kast eden şer odaklarına karşı daima rehberimiz ve güvencemiz olmuştur. Tarih boyunca olduğu gibi bugün de milli iradeyi silahla boyunduruk altına alarak başkalarının vesayetine teslim etmek isteyen ihanet odakları ile vatanımızı bölmek isteyen terör örgütlerinin hain saldırılarına karşı birlik ve dayanışma anlayışımızı şehitlerimizin ve gazilerimizin Büyük Taarruz sırasındaki sarsılmaz inancıyla devam ettirmeliyiz."

Baruş, mesajında Kurtuluş Savaşı Başkomutanı ve Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman silah arkadaşlarını minnetle yad ederek, tüm şehitleri ve gazileri rahmetle andı.