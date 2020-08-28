30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru - Son Dakika

30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

Kayseri'de bazı kurum ve kuruluşlar 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru, System.String[]

Kayseri'de bazı kurum ve kuruluşlar 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yayımladığı mesajda, tarihi büyük zaferlerle, kutlu fetihlerle dolu Anadolu'nun dünyadaki yerini tescillediği 30 Ağustos zaferinin hala ilk günkü coşku ve idrak ile anıldığını, bunun ilelebet süreceğini ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk milletinin topyekun varlığıyla düşmana dur dediğini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"İman gücü ile vatan sevgisinin karşısında topların, tüfeklerin etkisiz olduğu bu şanlı mücadelede, ülkemizin zafere ulaşması bizler için bugün bayrama dönüşmüş durumda. Vatanı, dini, bağımsızlığı, bayrağı ve gelecek nesilleri için sahip olduğu kıt imkanlara rağmen canını ortaya koyan, kanları ve canlarıyla bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ise mesajında, 30 Ağustos'un Anadolu'nun Türk ve Müslüman yurdu olarak kazanılmasında ve korunmasında önemli bir yeri olduğunu ifade etti.

30 Ağustos'ta ay yıldızlı bayrağa uzanan ellerin kırıldığını, şehit kanlarıyla sulanan Anadolu topraklarının istilacı düşmanlara mezar edildiğini belirten Nursaçan, şunları kaydetti:

"Milletimiz, çok sağlam ve sarsılmaz bir irade ile tarihine, kültürüne ve değerlerine sahip çıkarak hiçbir milletin önünde eğilmemiş ve ayakta kalmayı başarmıştır. Bizi hür yaşatan, sayısız nimetler yanında canımızdan aziz bildiğimiz güzel vatanımızı bize bahşeden yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük taarruzun başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk ordusunun 30 Ağustos 1922'de yazdığı kahramanlık destanının asla unutulmayacağını belirtti.

"Türk iş dünyası olarak ecdadımızın kurduğu bu büyük ülkeyi, her alanda en ön sıraya taşımaya kararlıyız" ifadesini kullanan Büyüksimitci, şöyle devam etti:

"Bugün bize düşen ülkemizin hedeflerine ulaşması için canla başla çalışmak, bu ruh ve şuuru gelecek nesillere aktarmaktır. Aziz milletimizin, kahraman Türk ordusuyla tek bir yürek halinde verdiği bu zorlu mücadele ile elde ettiği kazanımları koruyarak, çağdaş uygarlık yolunda yürümeye devam etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm üyelerimizin ve halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da Türk milletinin tarihinin şanlı zaferlerle dolu olduğunu aktardı.

Çolakbayrakdar, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanı ve bayrağı uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitlere Cenabı Allah'an rahmet diledi.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, MHP İl Başkanı Serkan Tok, MHP Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan, Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik de yayımladıkları mesajlarda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Mustafa Kemal Atatürk, Zafer Haftası, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 14:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru - Son Dakika

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