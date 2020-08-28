30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve İl Genel Meclis Başkanı Hacı Ömer Seyfi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akın, mesajında, kent halkının bayramını kutlayarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında başlayan büyük taarruzun, milletin ve ordunun verdiği eşsiz mücadele sonucunda zaferle sonuçlandığını belirtti.

Bu zaferle milletin, her ne pahasına olursa olsun hürriyetinden ve istiklalinden taviz vermeyeceğini dünyaya gösterdiğini de aktaran Akın, tarihten silinmek istenen Türk milletinin küllerinden yeniden doğduğunu, yurdun düşmandan temizlendiğini ifade etti.

Cumhuriyetin kurulduğu andan bugüne kadar genç nesillerin elinde her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Milletimiz, istiklal mücadelesinde olduğu gibi bugün de ülkemize yönelecek tehditlere

karşı her türlü fedakarlığı yapmaya hazırdır. Nitekim güvenlik güçlerimizin ülkemizin

bölünmez bütünlüğünü korumak amacıyla sınırlarımız içinde ve dışında terör örgütlerine ve

onların uzantılarına karşı yürüttüğü mücadele bunun en güzel göstergesidir. Bu duygularla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere zaferi bizlere armağan eden milli mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum."

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve İl Genel Meclisi Başkanı Hacı Ömer Seyfi de mesajlarında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.