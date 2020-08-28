30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru - Son Dakika

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekinci, mesajında, aziz milletimizin, sarsılmaz inancı, üstün azmi ve iradesi, güçlü birlik ve beraberlik duygusu ile sımsıkı kenetlenerek tarihte yazdığı gurur sayfalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümünü idrak etmenin sevinç ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

30 Ağustos'un, yaşlı genç, kadın erkek hep birlikte omuz omuza ortaya konulan istiklal ve istikbal mücadelesi, son derece önemli bir askeri başarı olmasının yanı sıra milletimizin, din, ezan, bayrak ve vatan gibi mukaddesatına olan sevgisinin ve bağlılığının da tüm dünyaya gösterildiği günün adı olduğunu aktaran Ekinci, "Bütün eksik ve yokluklara rağmen Anadolu insanının göğsündeki imanıyla topyekun verdiği onurlu bir mücadelenin eseri olan büyük zafer, milletimizin kudret ve kahramanlığının bir göstergesi olmakla kalmamış, kadim değerlerimize sadakatin ne kadar büyük ve sarsılmaz olduğunu da bir kez daha ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Ekinci, ülkenin üst üste farklı ve zor sınavlardan geçtiği bu yıllarda şu çok iyi bilinmelidir ki, dünya var olduğu müddetçe, ahlakın ve adaletin, hakikatin ve merhametin temsilcisi olan aziz milletin, varlığından, birliğinden, dirliğinden, hür ve müstakil duruşundan ve aydınlık yarınlara dönük büyük hedeflerinden asla taviz vermeyeceğini kaydetti.

"Şehadetleri dinin temeli olan ezanlarımız susmayacak, hürriyetimizin timsali ay yıldızlı bayrağımız şafaklarda dalgalanmaya devam edecektir." ifadelerini kullanan Ekinci, mesajına şöyle devam etti:

"Bu coğrafyada kaderini yazan milletimiz dünden bugüne nice din ve devlet düşmanlarını yenmiş, nice ihanet çetelerini çökerterek kahretmiştir. Yüreğindeki inanç ve teslimiyet, bilincindeki hak ve özgürlük nosyonu var oldukça bu millet inşallah varlığına ve birliğine kastedecek tüm düşmanlarını yenerek zelil edecektir."