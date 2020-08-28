30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gürel, mesajında, şanlı tarihinin hiçbir döneminde esarete boyun eğmemiş, bağımsızlığından taviz vermemiş aziz milletin Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, eşsiz bir zaferle taçlandırdığı Başkomutanlık Meydan Muharebesinin 98. yıl dönümünü kutlamanın heyecanı içinde olduklarını belirtti.

Vali Gürel, mesajında, şunları kaydetti:

"Şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisi olan bu büyük zafer, aziz milletimizin vatan ve bayrak sevgisi ile değerleri uğruna verdiği onurlu mücadelenin tüm dünyaya en yüksek sada ile haykırışı, bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin manifestosu olmuştur. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şanlı tarihimiz boyunca milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinin tüm kahramanlarını, canları pahasına bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize ve şehitlerimizin aziz emanetlerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, MHP İl Başkanı Adem Kar, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi Karabük Temsilcisi Serap Karaoğlu da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.