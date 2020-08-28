30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru - Son Dakika

Muğla Valisi Orhan Tavlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Tavlı, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığında 26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan ve verilen çetin mücadelenin ardından tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandırılan 30 Ağustos Zaferinin 98. yıl dönümünü kutlamanın haklı onurunu ve gururunu yaşadıklarını bildirdi.

Milletin, yokluk ve imkansızlıklar içerisinde dahi bağımsızlığından ve hürriyetinden asla ödün vermeyeceğini, birlik ve beraberlik içerisinde sonsuza kadar hür ve onurlu bir şekilde yaşayacağını Büyük Zaferle birlikle tüm dünyaya ilan ettiğini hatırlatan Tavlı, milletin göstermiş olduğu olağanüstü kurtuluş mücadelesiyle Cumhuriyetin temellerinin atıldığını, ülkemizin dünya milletleri arasında saygın bir yere ulaştığını belirtti.

Milletin ecdadından aldığı ilham ve cesaretle bu kutsal vatanı daha aydınlık, daha müreffeh yarınlara taşımak, Cumhuriyete sahip çıkmak için var gücüyle çalışmaya devam edeceğini ifade eden Tavlı, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanı ve milletinin istiklali ve istikbali için canını ortaya koyarak bize bu toprakları vatan kılan tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum."