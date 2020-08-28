30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru - Son Dakika

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Sezer, mesajında, 30 Ağustos zaferinin Türk milletinin ve şanlı Türk ordusunun birlikte yazdığı emsalsiz bir kahramanlık destanı olduğunu kaydetti.

30 Ağustos zaferinin bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol gösterdiğinin vurgulayan Sezer, " Dumlupınar'da kazanılan bu şanlı zafer, bağımsız ve hür olarak yaşama iradesini ortaya koyan milletimizin en önemli kilometre taşlarından biri olmuş, cumhuriyetin temelleri de burada atılmıştır. Bugün bizlere düşen aynı şuur ve ruhla, ecdadımızdan bizlere emanet olan vatanımıza ve cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin gelişmesi için var gücümüzle çalışmaktır."

Belediye Başkanı Saygılı ise Türk milletinin, tarih boyunca birlik ve beraberliğini yıkmaya çalışan her türlü girişimi boşa çıkardığını belirtti.

Türk milleti için 30 Ağustos'un çok özel bir anlam ve öneme sahip olduğunun altını çizen Saygılı, "Büyük zaferle milletimiz, ayrılmaz bir bütün olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlık ettiği büyük taarruz neticesinde işgal altındaki vatan topraklarımız düşmandan bütünüyle arındırılmış ve İstiklal Savaşı hak ettiği büyük zaferle taçlanmıştır." ifadelerini kullandı.