30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru - Son Dakika

Burdur Valisi Ali Arslantaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Arslantaş, mesajında, tarihi zaferlerle dolu Türk milletinin iftihar abidesi 30 Ağustos Zaferi'nin 98. yıl dönümünü kutlamanın gururu ve mutluluğunu yaşadığını bildirdi.

Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, 30 Ağustos 1922'de, yeniden ayağa kalkarak bağımsızlığına olan düşkünlüğünü bütün dünyaya bir kez daha güçlü şekilde haykırdığı belirten Arslantaş, "30 Ağustos zaferiyle Türk milletinin bu topraklardaki bağımsızlık ateşi bir daha sönmemek üzere yakılmış, aynı zamanda bu zafer Cumhuriyetimizin ilan edilmesi yolunda, daha güçlü yarınlarımız için milletimize ilham kaynağı olmuştur.

Bugün bizlere düşen en önemli görev, milletimizin bağımsız ve hür olarak bir arada yaşama iradesini ortaya koyduğu, şehitlerimizin kanı ile sulanarak bize emanet edilen bu kutsal toprakları gelecek nesillere en iyi şekilde miras bırakmak için var gücümüzle çalışmaktır." ifadelerini kullandı.

"Bu bilinçle, ülkemizi Cumhuriyetimizin 100. yılı 2023 hedeflerine taşımak için her zamankinden daha fazla çalışmaya devam edeceğiz." diyen Arslantaş, şunları kaydetti:

"Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu zaferi bizlere miras bırakan İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, vatanımız için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum."