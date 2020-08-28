30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında Türk milletinin tarihinin zaferlerle dolu olduğunu bildirdi.

Mondros ve Sevr Anlaşmaları ile Anadolu'yu parçalamak isteyen işgalci güçlere karşı verilen mücadelenin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 30 Ağustos 1922'de zaferle taçlandığına dikkati çeken Gürkan, şunları kaydetti:

"Ulusumuzun özgürlük ve bağımsızlık inancıyla verdiği mücadele tarihin sayfalarına altın harflerle yazılan gerçekten de büyük ve emsalsiz zaferlerden biridir. Yurdun dört bir yanından ulusal kurtuluş mücadelesine katılarak canını ortaya koyan kahramanlarımızı minnetle anmak, onların kazandığı bağımsızlığı korumak hepimizin olduğu gibi gelecek nesillerinde görevidir."

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, mesajında bütün imkansızlıklara, yokluklara rağmen kazanılan 30 Ağustos Zaferi'nin milletin Anadolu'da ilelebet var olmak için verdiği mücadelenin destanı olduğunu belirtti.

Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kazanılan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Karabulut, şöyle devam etti.

"İstiklal ve istikbalimizin parolası 30 Ağustos Zaferini kazandıran birlik ve beraberlik ruhudur. İstiklal mücadelesinin bu ruhu hiçbir zaman toplumsal hafızamızda yok edilemeyecektir, nesilden nesile aktarılacaktır. Malatya Turgut Özal Üniversitesi bu sorumluluğun farkındadır. Hem bizi biz yapan değerlerimizi koruyup yaşatacağız hem de teknoloji ve bilimde yeni zaferleri, yeni keşifleri tarihe yazdırmanın gayreti ve hedefi ile hareket edeceğiz. Ülkemizin bağımsızlığı, bütünlüğü ve bölünmezliği tıpkı 98 yıl önce olduğu gibi bugünde her koşulda hayati önceliğimizdir."

Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasında şanlı Türk ordusunun kazandığı zaferin Cumhuriyetin kuruluşunun en önemli aşaması olduğunu bildirdi.

Zaferin zor şartlar altında kazanıldığını aktaran Sadıkoğlu, "Mustafa Kemal Atatürk'ün kararlılığına ortak olan ecdadımızın inanç, cesaret, azim ve fedakarlığının genetik kodlarımızda mevcut olduğunu milletçe karşılaştığımız tüm zorluklarda hatırlamalıyız. İş dünyası olarak bugün bize düşen, ülkemizin hedeflerine ulaşması için canla başla çalışmak, bu ruh ve şuuru gelecek nesillere aktarmaktır." ifadelerini kullandı.