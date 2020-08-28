30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru - Son Dakika

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydoğdu, mesajında, tarihi üstün başarılarla dolu Türk Milletinin iftihar abidesi olan 30 Ağustos Zaferi'nin, milli değerlerini ve birliğini muhafaza eden bir milletin en zor şartlarda bile esaret altına alınamayacağının tarihsel ispatı olduğunu belirtti.

Milletin hürriyet ve bağımsızlık yolundaki inancını, iradesini ve kararlılığını bütün dünyaya gösterdiği bu zaferin, cumhuriyetin kuruluşuna giden yolun en önemli aşamalarından olduğunu vurgulayan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Bugün, yine bir ağustos ayında, asırlar önce Sultan Alparslan tarafından açılan vatan kapısının Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tapusunun alındığı gündür. En değerlimiz vatana, tek varlığımız canımızı sunduğumuz gündür. Çok iyi bilinmelidir ki, dünya durdukça bu millet var olacak, varlığından, birliğinden ve yüksek insani değerlerle insanlığa hizmetten asla taviz vermeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milletiyle bölünmez bir bütündür. Türk Milleti, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, ilelebet hür ve bağımsız yaşayacaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Başkan Dinçer de Türk tarihinin emsalsiz zaferlerinden birisi olan ve milletin kaderini değiştiren 30 Ağustos Zaferiyle Türk Milletinin asla yenilmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Atatürk'ün başlattığı bağımsızlık hareketinin başarıya ulaşarak, cumhuriyetin kurulmasının yolunun açıldığını aktaran Dinçer, "Bizler de bugün aziz milletimizin bağımsızlık yolunda gösterdiği azim ve kararlılığın dünyaya ilan edildiği büyük zaferin 98. yıl dönümünü bütün bir millet olarak kutlamanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. İstiklal mücadelemizin önderi, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.