30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru - Son Dakika

Kilis Valisi Recep Soytürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, mesajında, büyük zaferin 98. yıl dönümünü milletçe kutlamanın mutluluk ve heyecanının yaşandığını belirterek, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde işgalci güçlere karşı verilen mücadelenin 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlandığını ifade etti.

Soytürk, mesajında şunları kaydetti:

"Milletimiz bu zaferle, milli hakimiyet, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiş, hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Bilinmelidir ki dün Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde, 15 Temmuz'da, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi bugün de ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, birliğine ve dirliğine yönelik hain saldırılara karşı, aziz milletimiz, geçmişten aldığı ilhamla, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir."