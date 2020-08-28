30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve bazı protokol üyeleri yayımladıkları mesajlarla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladılar.

Muhittin Böcek, yayımladığı mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 98 yıl önce tarihin en büyük kahramanlık destanlarından birini yazdığını vurguladı.

Türk milletinin bağımsızlığını dünyaya ilan ettiği bu anlamlı günü coşkuyla kutlamanın heyecanı içerisinde olduklarını belirten Böcek, "Büyük zafer'n 98. yıl dönümünde bir kez daha ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran, bu bayrağın altında özgürce yaşamamıza vesile olan başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Pandemi önlemleri dolayısıyla bir arada olunamasa da Zafer Bayramı coşkusunu doyasıya yaşamak için Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bir dizi etkinlik gerçekleştireceklerini belirten Böcek, şehri Türk bayraklarıyla donattıklarını, bando, orkestra ve yerel sanatçılardan oluşan Cumhuriyet Bandosunun da ilçeleri gezdiğini bildirdi.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ise mesajında, 30 Ağustos zaferinin tarihi boyunca karşılaştığı tüm engelleri birlik ve beraberlik içerisinde aşan Türk milletinin gücünün ortaya konulması bakımından büyük anlam ifade ettiğini bildirdi.

Türk milletinin bugünkü mevcudiyetinin ve cumhuriyetin o zaferin tezahürü olduğunu vurgulayan Uslu, şunları kaydetti:

"Bizler bu şuurla ecdadımızın emaneti olan cumhuriyetimizi daha ileri taşımak için çalışıyor, hedeflerimize doğru kararlılıkla ilerliyoruz. Hedefimiz, ülkemizin dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri olması, refah, huzur, barış ve kardeşliğimizin giderek daha da perçinlenmesidir. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye'de ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bu zaferi bize armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum."

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ise Türk milletinin, başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bağımsızlığa olan inancını 30 Ağustos'ta kararlı biçimde ortaya koyduğuna dikkati çekerek, bu zaferin Türk milletinin Anadolu topraklarında var olma mücadelesinde dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Çandır, "Üreten ekonomi, çalışan gençlik, güçlü demokrasi, hukukun üstünlüğü Türkiye Cumhuriyeti'ni güçlendirecek, sonsuza kadar bu topraklarda kalmamızı sağlayacak temel unsurlardır. Güçlü Türkiye'nin olmazsa olmazlarıdır. Başta önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları yeniden vatan yapan zaferin kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Büyük taarruz'un 98'inci yılını coşkuyla kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Antalya Türk bayraklarıyla donatıldı

Öte yandan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Antalya'da belediyeler tarafından şehrin pek çok noktasında Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslemeler yapıldı.

Antalya Büyükşehri Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan gösteri havuzunda marşlar ve Atatürk görselleriyle su gösterisi düzenlenirken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası ile yerel sanatçıların yer aldığı Cumhuriyet Bandosu da mobil etkinlik otobüsünde ilçelerde konserler verdi.

Bando öncülüğünde klasik araçlar ve off-road araçlarının da yer alacağı kortej ise 30 Ağustos günü saat 17.00'de Cam Piramit önünden hareket ederek kentin işlek caddelerinde tur atacak.

Muratpaşa Belediyesi ise ilçedeki işlek cadde ve sokakları Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süsledi.

İlçe esnafına işletmelerine asmak üzere de Muratpaşa Belediyesince 10 bin Türk bayrağı dağıtıldı.

Konyaaltı Belediyesince de ilçedeki cadde ve sokaklar ile belediye hizmet binası 10 bin Türk bayrağı kullanılarak süslendi.