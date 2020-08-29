30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru - Son Dakika

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, Türkiye Kamu-Sen Gaziantep İl Temsilcisi Kemal Kazak 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaplan, mesajında 30 Ağustos tarihinin iz bırakan, topyekun verilmiş mücadelenin zafer ile taçlandırıldığı özel bir gün olduğunu vurguladı.

Büyük zaferin 98. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Kaplan, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı'nın son taarruzunu başlatmadan önce çadırına kitaplar götüren, zaferden hemen sonra ise 'Asıl savaşımız şimdi başlıyor, gerçek siperlerimiz kitaplardır' diyerek geleceği işaret eden bir dehanın zaferidir 30 Ağustos. Asıl düşmanımız olan cehaleti ve gerçek siperlerimiz olan kitapları işaret ederek bir milletin sadece bugününü değil, yarınlarını da kurtarmak isteyen bu eşsiz lidere çok şey borçluyuz.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu onurlu zaferi bize hediye eden istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, kanlarıyla bu toprakları bize vatan yapan ve ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnet ile anıyor tüm vatandaşlarımızın Zafer Bayramını kutluyorum."

CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, 30 Ağustos Zafer Bayramının Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yolunda, emperyalist güçlere karşı verdiği bağımsızlık mücadelesinin zafere ulaştığı kutlu gün olduğuna dikkati çekti.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 30 Ağustos'ta eşsiz bir destan yazdığını belirten Sucu, bu başarıyı yazanları asla unutmayacaklarını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti bağımsızlığını, özgürlüğünü milletçe dil, din, ırk, mezhep ve inanç farklılığı gözetmeden omuz omuza, el ele vererek kazandığını ifade eden Sucu, "30 Ağustos bu nedenle birliktir, kardeşliktir, tam bağımsızlıktır ve toprak bütünlüğüdür. 30 Ağustos Zafer Bayramı hem cumhuriyete ve demokrasiye açılan bir kapı, hem de çoğulculuğa ve çok sesliliğe giden yoldur." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kamu-Sen Gaziantep İl Temsilcisi Kemal Kazak da 30 Ağustos Zafer Bayramının 98. yıl dönümünü coşku ve gururla kutladıklarını ifade etti.

Kazak, 30 Ağustos'un, Türk milletinin 900 yıl boyunca kendilerini bu topraklardan kazıyıp atmak için bir araya gelen güçlere karşı verdiği tarih bir cevap olduğunu, 26 Ağustos 1071'de Malazgirt ile başlayan Türk hakimiyetinin bir kez daha perçinlendiği ve Anadolu'nun kadim ve ebedi Türk yurdu olduğunun tescil edildiği gün olduğunu belirterek, "30 Ağustos cebren ve hile ile bütün kaleleri zapt edilen, bütün tersanelerine girilen, bütün orduları dağıtılan ve her köşesi bilfiil işgal edilen Türk milletinin var oluş mücadelesinin zaferle taçlandığı gündür. Bir milletin yokluk, yoksulluk, açlık ve imkansızlıklar içinde işgale ve kıyıma karşı şahlanarak 'Bu topraklarda sınırlar kalemle değil kanla çizilir' dediği gündür." ifadelerini kullandı.