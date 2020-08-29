30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru - Son Dakika

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Hacıbektaşoğlu, mesajında, büyük zaferin 98. yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını hep birlikte gururla yaşadıklarını dile getirdi.

"Cumhuriyetimizin korucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde İstiklal Savaşını taçlandıran, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşunu müjdeleyen, tüm imkansızlıklara rağmen halkımızın sarsılmaz azmi vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılan bu büyük zaferi gururla yaşıyoruz. Bu şanlı zafer, milli birlik ve beraberliğimize, kardeşliğimize zarar vermeye çalışan odaklara karşı tek vücut olduğumuzun da en somut nişanelerinden biridir." ifadelerine yer veren Hacıbektaşoğlu, mesajından şunlara yer verdi:

"Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve aziz milletimiz ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, ekonomik ve siyasi bağımsızlığına, barış ve kardeşlik iklimine yönelik hain saldırılar karşısında, birlik ve beraberlik ruhu ile istiklaline ve istikbaline sahip çıkma kararlılığını aynı şekilde sürdürmektedir. Bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve bizlere emanet edilen bu kutsal toprakları aynı şuurla sahip çıkarak korumak ve bizden sonraki nesillere güvenli bir şekilde devretmektir. Bu duygularla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."