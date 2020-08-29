30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru - Son Dakika

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak kutlama mesajı yayımladı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, mesajında, Ağustos ayının zaferler ayı olduğunu belirtti.

Yıldırım, 30 Ağustos 1922 tarihi, aziz milletin hiçbir zillet ve esareti kabul etmeyeceği, bağımsızlığını ve hür yaşama iradesini sonu ne olursa olsun hiçbir surette terk etmeyeceğini tüm cihana güçlü bir şekilde haykırdığı günün adı olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Büyük Taaruz Zaferi, Anadolu insanının, kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, topyekün verdiği onurlu bir mücadelenin eseridir. Bu zafer, en zor şartlarda milletimizin yeniden dirilişinin, yeniden ayağa kalkışının, yeniden geleceğine sahip çıkışının sembolü olmuştur. Aziz Milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı bu kutlu mücadele sayesindevatan toprakları işgalden kurtarılmış, milletimiz, yeni bir devlet kuracak güç ve motivasyonu kendinde bulmuş, bağımsız, çağdaş ve saygın olan Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur."

"Şanlı tarihimiz unutulmaz zaferlerle doludur"

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel de mesajında, 30 Ağustos Zafer Bayramının 98. yıl dönümünü gururla kutladıklarını aktardı.

Milletin, eşsiz vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu olan Milli Mücadele sonucunda kazandığı bağımsızlığını, milli birlik ve beraberlik anlayışıyla her zaman koruyacağını kaydeden Yel, "Şanlı tarihimiz, her zaman gurur duyduğumuz, milletimizi diğer milletlerden farklı, saygın ve güçlü kılan, geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan unutulmaz zaferlerle doludur. 30 Ağustos Zafer Bayramı, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olmasının yanı sıra, aynı zamanda; tüm mazlum milletlerin, özgürlüğe, kurtuluşa, başı dik ve onurlu bir yaşam için atılmış tarihi bir adımın da bayramıdır. Bugün bize düşen Cumhuriyetimize ve kazanımlarına hassasiyetle sahip çıkarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartmaktır. Demokrasimizi, ekonomimizi daha da geliştirmek ve toplumsal refahı sağlamak en temel amacımız olmalıdır." ifadelerini kullandı.

- "İstiklal Mücadelemizin kahramanlarının elde ettiği zaferlere borçluyuz"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise Mustafa Kemal Atatürk'ün, Malazgirt Savaşının 851. yıl dönümü olan 26 Ağustos 1922 tarihinde başlattığı Büyük Taarruz sonucunda en modern silahlarına sahip düşman ordusu yenilgiye uğrattığını ifade etti.

Albayrak, dünya savaş tarihinin sayfalarına altın harflerle yazılan şanlı 30 Ağustos Zaferi, özgür, bağımsız ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının önünü açtığı gibi emperyalizme karşı mücadele veren tüm ezilen uluslara örnek olduğunu belirterek şunları kaydetti.

"Özgürlük ve bağımsızlığından tarihin hiçbir döneminde ödün vermeyen milletimiz, yurdumuzu elimizden almak isteyen düşmanlara karşı Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde birleşmiş ve Kurtuluş Savaşını şanlı bir zaferle sonuçlandırmıştır. Aziz milletimiz kadın erkek, genç yaşlı, sivil asker demeden tek bir vücut halinde kazandığı bu zafer, Cumhuriyet nesilleri olarak kutladığımız büyük bir bayramdır. Bizler bugün özgür ve bağımsız bir şekilde yaşayabiliyorsak, ay yıldızlı şanlı al bayrağımız yurdumuzun dört bir yanında dalgalanıyorsa, ezanlarımız özgürce okunuyorsa, bunu Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Mücadelemizin kahramanlarının elde ettiği zaferlere borçluyuz."