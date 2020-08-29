30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru - Son Dakika

Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öztürk, mesajında tarihi zaferlerle dolu Türk milletinin ve kahraman ordusunun Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği mücadele ile Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, 30 Ağustos Zaferinin 98. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

30 Ağustos zaferinin milletin şanlı tarihindeki eşsiz kahramanlık göstergelerinden biri olduğunu kaydeden Öztürk, "Aynı zamanda bir milletin bağımsızlığı ve ülkesinin bütünlüğü için gösterdiği olağanüstü cesaret ve fedakarlığın zirve noktalarındandır. Bu vesile ile aziz vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten duygularımla kutluyor, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman şehit ve gazilerimizi hürmet, minnet ve şükranla anıyorum." dedi.