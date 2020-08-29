30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru - Son Dakika

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir ve İl Başkanı Kadem Mete kutlama mesajı yayımladı.

Gökcan, mesajında, 1919'da zor şartlar ve yokluklar içerisinde yakılan istiklal meşalesinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zaferle taçlandığını bildirdi.

30 Ağustos 1922'de Yüce Türk Milletinin hiçbir boyunduruğu kabul etmeyeceğini, bağımsızlığını hiçbir şekilde terk etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiğini hatırlatan Gökcan, işgal altındaki toprakların düşmandan bütünüyle temizlenip istiklal savaşının büyük kzanıldığını belirtti.

Ülkeyi kutlu yürüyüşünden alıkoymak isteyen terör örgütlerinin hain saldırılarına aldırmadan, ihanet çetelerini bozguna uğratarak, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde mücadelelerini sürdüreceklerini ifade eden Gökcan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"30 Ağustos Zaferi, özellikle bugün ülkemizin birliğine, dirliğine, bu topraklardaki varlığına kasteden terör örgütleri ve şer odakları için ders olmalıdır. 100 yıl önce olduğu gibi, bugün de aynı hevesleri taşıyanlar bilmeli ki devletimizin ve milletimizin azim ve kararlılığı karşısında hiçbir şansları yoktur."

Milletvekili Demir ise milletin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği büyük zaferin 98. yıl dönümünü karşılamanın mutluluğu içinde olduklarını belirtti.

Başta mavi vatan olmak üzere Türk ordusunun her alanda vatan savunması yaptığına dikkati çeken Demir, "Türk Milleti bu zaferle dünyaya, insanca yaşamanın ancak hür, bağımsız ve egemen bir devlet olmakla gerçekleşebileceğinin en güzel örneğini vermiş ve bu uğurda her türlü özveriye katlanmaya daima hazır olduğunu bir kez daha göstermiştir. Milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde sergilediği bu kahramanlık destanı, esaret ve zulüm altındaki milletlere de emsal teşkil etmiştir." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Kadem Mete de 30 Ağustos tarihinin aziz milletin bağımsızlığı söz konusu olduğunda neler yapabileceğinin en bariz örneği olduğunu ifade etti.

30 Ağustos'un şehit kanlarıyla sulanmış bir vatanın ne pahasına olursa olsun düşmana teslim edilmeyeceğinin tüm dünyaya ilan edilmesi olduğunu anlatan Mete, "Bugün bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle tarihimizi tanıdıkça kendimizde daha büyük işler yapmak için kuvvet buluyoruz.

İfade etmeliyiz ki artık bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan bir Türkiye Cumhuriyeti var.

Her geçen gün devletimizin ve milletimizin gayretiyle güçlenen ülkemiz yarınlara daha emin adımlarla yürümekte.

2023 ve 2071 hedeflerimiz Türkiye'mizin yanında, umudunu bize bağlamış tüm mazlum coğrafya için de hayati önem taşımaktadır." dedi.