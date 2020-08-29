30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru - Son Dakika

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Albayrak mesajında, Türk tarihinin en önemli ve en anlamlı zaferlerinden olan 30 Ağustos Zaferi'nin, aziz milletimizin ve kahraman ordumuzun destansı mücadelesinin sonucu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Esaret ve sefalete terk edilmiş olan aziz milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde vatan ve bağımsızlık uğruna, kaderini kendi kanıyla yazmıştır. Her karışına bedel ödediğimiz bu vatan toprağında 30 Ağustos Zaferi'nin 98. yıl dönümünü milletçe birlik, beraberlik ve coşku içinde kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatan için can veren aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Halfetili hemşehrilerimin ve aziz milletimizin Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."