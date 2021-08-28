30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru - Son Dakika

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündoğdu, mesajında, 30 Ağustos'un birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla yazılmış büyük bir destan olduğunu belirtti.

26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'un, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde emperyalist işgalcilere karşı verilen Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı olduğunu ve 30 Ağustos Zaferi'yle de taçlandığını belirten Gündoğdu, mesajında şunları kaydetti:

"Bu zafer, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunda önemli bir kilometre taşı olarak tarihteki yerini almıştır. Bu mücadeleyi haklı ve meşru yapan da emperyalist işgale ve emperyalist projelere karşı verilen özgürlük ve bağımsızlık savaşı olmasıdır. Ayrıca, Mustafa Kemal ve Kurtuluş Savaşı önderlerinin vermiş oldukları bu mücadele yüzünü ileriye, bilime ve çağdaşlığa dönmenin de mücadelesi olmuştur."

KTSO Başkanı Ilık, mesaj yayımladı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, Büyük Taarruz Zaferi'nin, Türk Milleti'nin yenilgiyi kabul etmeyen ruhunu yansıttığını belirtti.

1922'de işgal kuvvetlerinin ağır yenilgiye uğratıldığı Büyük Taarruz Zaferi'nin, Türk milletinin bağımsızlık sevdasını yansıttığını ifade eden Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz Zaferi'ni bugün bir kez daha gururla anıyoruz. Ulu Önder Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanmasının ardından işgal güçleri yurttan atılana kadar çok anlamlı bir mücadele gösterilmiştir. Zulme ve haksızlığa asla boyun eğmeyen bu ülkenin tarihi, bağımsızlığını canından daha kıymetli bilenlerin zaferleri ile doludur. Tarihimizin en önemli dönüm noktası ve milletimizin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölmez bir abidesi olarak tarihteki yerini alan '30 Ağustos Zafer Bayramı', aynı zamanda bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol göstermiştir."