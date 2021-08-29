30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Türk tarihi açısından gurur verici olduğunu belirterek, 26 Ağustos 1922 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığında başlayan Büyük Taarruz'un tüm imkansızlıklara rağmen verilen zorlu mücadelelerin ardından Dumlupınar'da zaferle sonuçlandığını belirtti.

Kazanılan bu destansı zaferle, milletin ne pahasına olursa olsun bağımsızlığından taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiğini vurgulayan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Tarihteki tüm zaferlerimiz gibi 30 Ağustos'un arkasında da gözlerini kırpmadan hayatını feda eden kahramanlarımızın cesaretleri vardır. Malazgirt'le başlayan Anadolu'yu vatan kılma mücadelemizin asla bitmeyeceğini, en zor dönemimizde Çanakkale Savaşı ile herkese ilan etmiştik. 30 Ağustos Zaferi, bu kararlılığımızın yeni bir şahlanışa dönüşmesinin adı, aynı zamanda da son devletimiz olan Cumhuriyetimizin de müjdecisidir. 30 Ağustos zaferi, tarih boyunca karşılaştığı tüm engelleri birlik ve beraberlik içerisinde, inanç ve kararlılıkla aşan milletimizin gücünün ortaya konulması bakımından da büyük anlam ifade etmektedir. Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarını minnetle yad ediyor, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Akçaabat Belediye Başkanı Ekim de 30 Ağustos Zaferi'yle Türk milletinin varoluş iradesini kıracak hiçbir gücün olmadığını tüm dünyaya bir kez daha gösterildiği vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti devletine giden yolda büyük bir dönüm noktası olan bu zaferin, milletin en çaresiz zamanlarda bile en büyük güçlükleri aşabileceğinin göstergesi olduğunu belirten Ekim, şöyle devam etti:

"Devrin en güçlü ordularının dört bir cepheden amansızca saldırdığı bu mücadelede, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki isimsiz kahramanlar, kadınıyla erkeğiyle birer Mehmetçik olmuş, iman dolu göğsünü siper etmiştir. Asırlardır hür yaşayan ve şanlı tarihi zaferlerle dolu milletimizin bağımsızlığına göz dikenlere karşı, yokluklara rağmen azimle, inançla, birlik ve beraberlik içinde yekvücut olarak toprağını nasıl müdafaa ettiğinin canlı bir örneği olan 30 Ağustos Zafer Bayramı ile milletimiz, vatan topraklarının asla işgal edilemeyeceğini, ezanların asla dindirilemeyeceğini, bayrağın göklerden asla indirilemeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya haykırmıştır."

Ekim, başta milli mücadelenin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri rahmetle, gazileri ise minnet ve şükranla yad ettiğini aktardı.