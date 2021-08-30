30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel satranç turnuvası düzenlendi - Son Dakika

Bilecik Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 25-26 Ağustos 2021 tarihlerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı satranç turnuvası düzenlendi.

Beş tur olarak gerçekleştirilen müsabakalarda gösterdikleri üstün performans ile dereceye giren yarışmacılar turnuva bitiminde gerçekleştirilen ödül töreni ile madalyalarına kavuştu. Bozüyük Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Aysel Oğul madalya takdimi öncesinde yaptığı konuşmada satranç branşına yönelik kurum bünyesinde kursların açıldığını ve birçok turnuvanın gerçekleştirildiğini söyledi. Bu alana yönelik olarak gerekli desteğin sağlandığını belirtirken önümüzdeki günlerde de çok daha güzel ödüllerle yeni turnuvaların gerçekleşeceği müjdesini verdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı satranç turnuvasında dereceye giren 1. Halim Yutoğlu, 2. Abdurrahman Balcı ve 3. Esat Berk Tuzsuz'a madalyaları Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sedat Büyük ile Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Aysel Oğul ve Rıdvan Güner tarafından verildi. - BİLECİK