30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kocatepe'ye ziyaretçi akını - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin dört bir tarafından gelen vatandaşlar, Kocatepe Başkomutanlık Tarihi Milli Parkı ve Büyük Taarruz'un planlarının yapıldığı Atatürk Evine akın etti.

Türkiye'nin dört bir tarafından gelen vatandaşlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kocatepe Başkomutanlık Tarihi Milli Parkında tarihi destansı mekanları ziyaret etti. Vatandaşlar ziyaret esnasında duygu dolu anlar yaşarken bazı kişiler ise fotoğraflar çektirdi.

Ziyarete gelen vatandaşlardan Ömer Ertaş, gördükleri ve rehberin anlattıkları ile adeta tüylerinin diken diken olduğunu kaydederek, "Tüylerim diken diken keşke ben de Mustafa Kemal Atatürk gibi asker olsaydım. Bu topraklar kolay kazanılmadı. Türkiye Cumhuriyet'te büyük bir devlettir. Mustafa Kemal Atatürk burada ruhu şad olsun. Huzurumuzu daim etsin. Cumhuriyetin kazanıldığı topraklarda düşmanı İzmir'e gömdük. Allah bir daha böyle bir şey göstermesin" dedi.

Hakan Akyol isimli ziyaretçi ise Kocatepe'nin, Türklüğün milli duygularının yeniden yeşerdiği Türk'ün ateşle sınandığı ve Ateş çemberinden geçtiği muazzam bir yer olduğunu ifade ederek, "Her sene buraya gelmeye çalışıyoruz biz. şu anda aynı duyguları yaşıyorum inanın tüylerim diken diken" dedi.

Öte yandan, Kocatepe'ye sabah saatlerinden başlayarak binlerce kişinin geldiği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR