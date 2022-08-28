VATAN CADDESİ'NDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PROVASI - Son Dakika
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VATAN CADDESİ'NDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PROVASI

28.08.2022 12:08
VATAN CADDESİ'NDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PROVASI

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıldönümü nedeniyle düzenlenecek tören için Vatan Caddesi'nde prova yapıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıldönümü nedeniyle düzenlenecek tören için Vatan Caddesi'nde prova yapıldı.

Vatan Caddesi'nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kutlamaları nedeniyle tören provası yapıldı. Prova öncesi Vatan Caddesi ve Vatan Caddesi'ne çıkan yollar sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Provada, Türk Silahlı Kuvvetleri, Kara ve Deniz Kuvvetleri, jandarma, atlı birlikler ve polis ekipleri hazır bulundu. Provada bando çalışması ve tören geçişi yapıldı.

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Kaynak: DHA

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