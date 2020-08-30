30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü Trabzon'da törenlerle kutlandı - Son Dakika

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü Trabzon'da törenlerle kutlandı

TRABZON (İHA) – 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü Trabzon'da törenle kutlandı.

TRABZON (İHA) – 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü Trabzon'da törenle kutlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Trabzon Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Trabzon Garnizon Komutanı Piyade Albay Cem Karaoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Günün anlam ve öneminin anlatıldığı törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen kutlama mesajı okundu. Daha sonra il protokolü, Sülüklü Mezarlığı Şehitliği'ni ziyaret etti. Vali İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile birlikte protokol üyeleri, vatan için canlarını feda eden şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Tüm şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı. Tören, şehitler için edilen duaların ardından sona erdi. - TRABZON

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