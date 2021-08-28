Üye Girişi
30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi 'Ceza' coşkusu - Son Dakika

30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi 'Ceza' coşkusu

28.08.2021 09:47
30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi 'Ceza' coşkusu, System.String[]

Kartal Belediyesi tarafından Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümüne özel hazırlanan 'Bazı Zaferler Sonsuza Dek Kutlanır' etkinlikleri ünlü rap sanatçısı Ceza'nın konseri ile başladı.

Kartal Belediyesi tarafından Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümüne özel hazırlanan 'Bazı Zaferler Sonsuza Dek Kutlanır' etkinlikleri ünlü rap sanatçısı Ceza'nın konseri ile başladı. Rap Müziğin sevilen ismi Ceza, şarkılarıyla coşkulu kalabalığa unutulmaz bir gece yaşattı.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 6 gün sürecek olan 'Bazı Zaferler Sonsuza Dek Kutlanır' etkinliklerinin ilk gününde binlerce vatandaş coşkulu bir gece yaşadı. 30 Ağustos Zafer Bayramı 6 gün sürecek etkinliklerle kutlanacak. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl ertelenen 'Zafer Yürüyüşü' bu yıl pandemi koşullar kapsamında alınacak tedbirlerle Kartallı Kazım Meydanı'ndan başlayarak Kartal Meydanı'na dek sürecek. Dün başlayan etkinlik kapsamında ilk sahneye çıkan isim Ceza oldu. Ceza hayranlarına sevilen parçalarını seslendirdi.

"BİR DAHA ZAFERLER YAŞAMAK ZORUNDA KALMAYALIM"

Sahneden kalabalığa seslenen Ceza, "Şundan daha güzel bir manzara yok. Sizleri çok seviyorum, herkesle göz göze gelip kucaklaşmak isterdim. Önümüzdeki birkaç gün 30 Ağustos Zafer Bayramı olması nedeniyle çok önemli. Bir daha zaferler yaşamak zorunda kalmayalım ama kazanacağımız tek zafer özgürlük ve barış yolunda olsun. Her zaman bu toplum huzur, barış, kardeşlik içinde yaşasın. Bir daha savaş görmeyelim" dedi.

"EĞLENMEYİ, COŞMAYI VE COŞKUYU ÇOK ÖZLEMİŞTİK"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel tarafından Ceza'ya sahnede çiçek ve plaket takdim edildi. Etkinlikler hakkında açıklamada bulunan Başkan Gökhan Yüksel, "Eğlenmeyi, coşmayı ve coşkuyu çok özlemiştik. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kartal'da doyasıya kutlamak istiyoruz. 1 Eylül de Dünya Barış Günü. Dolayısıyla Zafer ve Barış Haftası diyerek 1 hafta Kartal'da komşularımızla buluşuyoruz. Şu an sahnede Ceza var, haftaya da konserlerimiz devam edecek, 30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüşü olacak. Herkesin bayramı şimdiden kutlu olsun. Yangınlar, seller, pandemi herkesi çok üzdü ama eğlenmek de gençlerin hakkıydı" diye konuştu.

Etkinlikler sırasıyla Ceylan Ertem, Manga, Moğollar, Ümit Besen, Pamela ve İlyas Yalçıntaş gibi sevilen isimlerle devam edecek.


30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi 'Ceza' coşkusu
30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi 'Ceza' coşkusu
30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi 'Ceza' coşkusu
30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi 'Ceza' coşkusu
30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi 'Ceza' coşkusu
30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi 'Ceza' coşkusu
30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi 'Ceza' coşkusu
30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi 'Ceza' coşkusu

Kartal Belediyesi, Büyük Taarruz, 30 Ağustos, RAP, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi 'Ceza' coşkusu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Burak Çelik, Rus sevgilisi ile AVM'de görüntülendi 09:36 Burak Çelik, Rus sevgilisi ile AVM'de görüntülendi Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu 09:31 Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu Din görevlisi olmak için Diyanet Akademisi mezunu olmak gerekecek. 09:15 Din görevlisi olmak için Diyanet Akademisi mezunu olmak gerekecek.
ABD, Taliban'a bir oda dolusu dolar bıraktı 09:04 ABD, Taliban'a bir oda dolusu dolar bıraktı ABD'den Kabil saldırısına misilleme! DEAŞ'ın Horasan grubu SİHA'larla vuruldu 04:54 ABD'den Kabil saldırısına misilleme! DEAŞ'ın Horasan grubu SİHA'larla vuruldu Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum 23:52 Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum
Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor 22:22 Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor Kimlik sorma gerginliği! Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler 19:30 Kimlik sorma gerginliği! Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler

Son Dakika Haberleri
09:42 Galatasaray Başkanı Burak Elmas, aldığı ceza sonrası TFF'yi hedef aldı
09:30 Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu
09:23 Cristiano Ronaldo, Manchester United'a transfer oldu.
09:20 Kurtarmaya çalıştığı yaralının arkadaşı olduğu öğrenince büyük üzüntü yaşadı
09:15 Din görevlisi olmak için Diyanet Akademisi mezunu olmak gerekecek.
09:10 Kılıçdaroğlu'na vatandaşın "Çocuğuma dokunma" tepkisine Meral Akşener yanıt verdi: İçim acıdı, canım yandı
09:03 ABD, Taliban'a bir oda dolusu dolar bıraktı
09:00 Farah Zeynep Abdullah yerine Masumlar Apartmanı'na Melisa Şenolsun dahil oldu
08:59 Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini ters asan belediye hatasını düzeltti
18:52 Pentagon açıkladı: Kabil'deki Havalimanı yakınlarında ikinci bir patlama olduğunu düşünmüyoruz
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, aldığı ceza sonrası TFF'yi hedef aldı Galatasaray Başkanı Burak Elmas, aldığı ceza sonrası TFF'yi hedef aldı         
09:42
Bu hafta borsa değer kazandı, altın ve döviz kaybetti Bu hafta borsa değer kazandı, altın ve döviz kaybetti         
09:33
Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son görüntüsü beğeni topladı Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son görüntüsü beğeni topladı         
09:26
Kılıçdaroğlu'na vatandaşın Kılıçdaroğlu'na vatandaşın "Çocuğuma dokunma" tepkisine Meral Akşener yanıt verdi: İçim acıdı, canım yandı         
09:10
Farah Zeynep Abdullah yerine Masumlar Apartmanı'na Melisa Şenolsun dahil oldu Farah Zeynep Abdullah yerine Masumlar Apartmanı'na Melisa Şenolsun dahil oldu         
09:01
Kaza yapan motosikletliye yardıma koştular, saniyeler sonra minibüsün altında kaldılar! O anlar kamerada Kaza yapan motosikletliye yardıma koştular, saniyeler sonra minibüsün altında kaldılar! O anlar kamerada         
02:56
Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı         
23:36
Taliban'dan dikkat çeken paylaşım: Türk büyükelçi Kabil'e dönüyor Taliban'dan dikkat çeken paylaşım: Türk büyükelçi Kabil'e dönüyor         
20:26
Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali         
19:26
Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar         
18:34
Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor         
17:38
Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı         
16:15
Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış         
15:23
2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı 2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı         
15:03
Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı         
11:29
525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor         
11:15
Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de         
11:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2021 10:05:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi 'Ceza' coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement